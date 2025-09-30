На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве завершился международный кинофестиваль молодежных фильмов «Высоко»

Фильм Дмитрия Губарева получил гран-при зрительских симпатий на фестивале «Высоко»
Mos.ru

Картина «Нахимовцы. Янтарный берег» режиссера Дмитрия Губарева получила гран-при зрительских симпатий на II Московском международном кинофестивале молодежных фильмов «Высоко», сообщает пресс-служба фестиваля.

Кинофестиваль проходил в Москве с 25 по 28 сентября 2025 года при поддержке правительства столицы. Всего зрителям показали более 60 кинокартин из 14 стран мира. На кинофестивале демонстрировали документальные, научно-популярные, игровые и анимационные картины, а также экспериментальные и учебные проекты.

В номинации «Лучший фильм» победила российская картина режиссера Киты Фрайхайт «Сумма квадратов катетов», а в номинации «Перспектива» первое место занял фильм «Невзгодам вопреки» индийского режиссера Аарьяна Чандра Пракаша.

Кроме того, на фестивале прошел конкурс международного короткометражного кино. Всего члены профессионального жюри, среди которых режиссер и сценарист Александр Котт, актриса Дарья Екамасова и режиссер Горан Радованович, выбрали в качестве победителей 4 картины: «Зуб даю» режиссера Сергея Анненкова, «Лакрифагия» режиссера Елизаветы Климаевой, «Свои» Ульяны Желтухиной и «Все в порядке» Мухаммета Беяздага.

Показы кинокартин проходили в столичных кинотеатрах «Пионер», «Искра», «Факел», «Спутник» и на площадке «Горький холл».

