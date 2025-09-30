Умер журналист Виталий Коротич

На 90-м году жизни скончался журналист Виталий Коротич, который в годы перестройки возглавлял журнал «Огонек». Об этом сообщил историк Виктор Мироненко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем», — написал Мироненко в своем сообщении.

Виталий Коротич родился 26 мая 1936 года в Киеве в семье ученых. Окончил Киевский медицинский институт, работал кардиологом и занимался научной деятельностью. В 1960-е годы начал литературную карьеру, сотрудничал с прессой, писал стихи и переводы, был избран в правление Союза писателей СССР.

В 1986-м стал главным редактором «Огонька». Под его руководством издание превратилось в один из главных символов перестройки: тираж вырос в несколько раз, а публикации журнала стали важнейшей частью эпохи гласности. В 1989 году Коротич был признан «Международным редактором года» по версии World Press Review.

После событий августа 1991 года остался в США, где преподавал в Бостонском университете и читал лекции в других странах. В 1990-е годы сотрудничал с российскими СМИ как обозреватель, но к редакторской работе больше не возвращался.

