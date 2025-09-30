На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер журналист Виталий Коротич

Экс-главред «Огонька» Виталий Коротич умер в возрасте 89 лет
true
true
true
close
Shutterstock

На 90-м году жизни скончался журналист Виталий Коротич, который в годы перестройки возглавлял журнал «Огонек». Об этом сообщил историк Виктор Мироненко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем», — написал Мироненко в своем сообщении.

Виталий Коротич родился 26 мая 1936 года в Киеве в семье ученых. Окончил Киевский медицинский институт, работал кардиологом и занимался научной деятельностью. В 1960-е годы начал литературную карьеру, сотрудничал с прессой, писал стихи и переводы, был избран в правление Союза писателей СССР.

В 1986-м стал главным редактором «Огонька». Под его руководством издание превратилось в один из главных символов перестройки: тираж вырос в несколько раз, а публикации журнала стали важнейшей частью эпохи гласности. В 1989 году Коротич был признан «Международным редактором года» по версии World Press Review.

После событий августа 1991 года остался в США, где преподавал в Бостонском университете и читал лекции в других странах. В 1990-е годы сотрудничал с российскими СМИ как обозреватель, но к редакторской работе больше не возвращался.

Ранее стало известно о смерти писателя Александра Бушкова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами