Ушел из жизни писатель Александр Бушков

Писатель Александр Бушков ушел из жизни в возрасте 69 лет
Telegram-канал Mash

На 69-м году жизни умер писатель Александр Бушков, причиной послужили последствия обострившейся на фоне коронавируса пневмонии. Об этом сообщил писатель Дмитрий Иванов, знавший Бушкова лично.

Информации о дате и месте прощания не приводится.

Бушков родился в 1956 году в Красноярском крае. Писательскую карьеру он начинал в редакции «Молодой гвардии».

Популярность среди читателей Бушков приобрел в середине 1990-х, после выхода фэнтези-дилогии «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова». Он работал в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, а также писал публицистические тексты на исторические темы. В течении карьеры писатель был неоднократно номинирован на премии «Аэлита» и «Роскон».

7 сентября в возрасте 77 лет скончался писатель-фантаст Василий Головачев. В последние годы он сильно болел и перенес серию инсультов. За свою карьеру Головачев написал более 60 романов. Также писатель стал лауреатом премии Аэлита в 2004 году за вклад в фантастику. Работы фантаста «Смерш-2», «Черный человек», «Реликт» были изданы миллионными тиражами.

Ранее умер композитор Юрий Чернавский.

