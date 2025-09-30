На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал частую уловку современных мошенников

Эксперт по безопасности Морев: мошенники часто используют поддельные приложения
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники все чаще маскируются под госструктуры и образовательные организации, рассылая фальшивые уведомления. Об этом в интервью РИАМО предупредил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. Одной из основных тактик, по его словам, становится распространение поддельных приложений, имитирующих интерфейсы налоговых служб, почтовых операторов и других официальных сервисов. Эти программы могут запрашивать личные данные или пытаться получить доступ к банковским реквизитам.

К слову, недавно газета «Известия» опубликовала большой репортаж, в котором рассказала о распространенных мошеннических схемах, а также о том, как распознать звонок от злоумышленника и правильно на него отреагировать.

«Чаще всего мошенники просят ввести коды из СМС-сообщений, которые якобы необходимы для подтверждения личности или выполнения операции. Такие запросы — один из главных признаков мошенничества. Важно помнить, что банки и официальные организации никогда не будут запрашивать эти данные через мобильные приложения», — подчеркнул Морев.

Чтобы избежать неприятностей, он посоветовал проверять разработчиков приложений, а также искать отзывы и информацию о программах в официальных источниках.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова до этого говорила, что мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, связанную якобы с доставкой подарков на день рождения. Таким способом злоумышленники стараются выманить паспортные данные с адресом и добиться отправки SMS-кода, что приводит к опустошению банковского счета.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от мошенников в сфере ЖКХ.

