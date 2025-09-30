В Госдуме рассказали о новой мошеннической схеме

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, связанную якобы с доставкой подарков на день рождения. Об этом РИА Новости рассказала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Аферисты отслеживают дни рождения граждан, а затем под видом курьеров звонят с самого утра и говорят о якобы заказанном подарке. Злоумышленники стараются выманить паспортные данные с адресом и добиться отправки SMS-кода, что приводит к опустошению банковского счета.

Депутат отметила, что успешной деятельности мошенников способствует особо сильная расслабленность людей в свой день рождения.

В качестве борьбы с таким видом мошенничества Лантратова предложила ввести обязательную верификацию личности курьеров через государственные сервисы.

23 сентября пресс-служба Центрального банка России сообщила, что мошенники массово звонят россиянам под видом курьеров из популярных маркетплейсов и просят предоставить им одноразовые банковские коды.

Ранее в Госдуме рассказали о вовлечении пенсионеров в мошенничество в качестве соучастников.