Мужчина похитил школьницу, надругался и закопал около озера

Жителя Киргизии обвиняют в похищении 17-летней девушки. Об этом сообщает Vesti.kg.

О произошедшем стало известно после того, как семья обратилась в правоохранительные органы после пропажи девушки. Она направилась в село Жениш к подруге, но после отъезда перестала выходить на связь.

Выяснилось, что, по предварительным данным, пострадавшую похитил 41-летний мужчина. В какой момент это произошло, не уточняется.

Он затолкал подростка в машину, изнасиловал и расправился. Поняв, что школьница не дышит, он закопал ее около озера, но позже раскопал и бросил в ущелье.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигуранту предъявили обвинения, он находится в изоляторе временного содержания.

Как рассказал брат девушки, ранее обвиняемого уже привлекали к ответственности за насилие сексуального характера, но наказания он избежал. Семья боится, что в этот раз ситуация может повториться.

