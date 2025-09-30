Большинство россиян стали чаще испытывать трудности с получением шенгена

Большинство опрошенных россиян заявили, что получить шенгенскую визу стало сложнее, чем раньше. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«Многие, или 54%, были недовольны условиями и сроками оформления визы, а 90% считают, что в 2025 году процесс стал сложнее, чем раньше», — говорится в исследовании.
Трудности с оформлением визы или ее отсутствие повлияли на планы 42% опрошенных. Еще 88% респондентов рассказали, что рассматривают безвизовые альтернативы.
Согласно исследованию, действующий шенген есть у 13% граждан, еще 16% в этом году подавали документы.
При этом европейское направление осталось желанным для россиян. Большинство граждан РФ посетило бы Италию (37%), во Францию отправились бы 20,4% и 18% в Испанию.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщал, что вслед за Италией решение о запрете гражданам России посещать страны Евросоюза может принять Франция.
Ранее в АТОР опровергли информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию.