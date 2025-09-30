На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Большинство россиян стали чаще испытывать трудности с получением шенгена

Около 90% россиян стали чаще сталкиваться с трудностями при получении шенгена
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Большинство опрошенных россиян заявили, что получить шенгенскую визу стало сложнее, чем раньше. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Многие, или 54%, были недовольны условиями и сроками оформления визы, а 90% считают, что в 2025 году процесс стал сложнее, чем раньше», — говорится в исследовании.

Трудности с оформлением визы или ее отсутствие повлияли на планы 42% опрошенных. Еще 88% респондентов рассказали, что рассматривают безвизовые альтернативы.

Согласно исследованию, действующий шенген есть у 13% граждан, еще 16% в этом году подавали документы.

При этом европейское направление осталось желанным для россиян. Большинство граждан РФ посетило бы Италию (37%), во Францию отправились бы 20,4% и 18% в Испанию.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщал, что вслед за Италией решение о запрете гражданам России посещать страны Евросоюза может принять Франция.

Ранее в АТОР опровергли информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами