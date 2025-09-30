Большинство россиян стали чаще испытывать трудности с получением шенгена

Около 90% россиян стали чаще сталкиваться с трудностями при получении шенгена

Большинство опрошенных россиян заявили, что получить шенгенскую визу стало сложнее, чем раньше. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Многие, или 54%, были недовольны условиями и сроками оформления визы, а 90% считают, что в 2025 году процесс стал сложнее, чем раньше», — говорится в исследовании.

Трудности с оформлением визы или ее отсутствие повлияли на планы 42% опрошенных. Еще 88% респондентов рассказали, что рассматривают безвизовые альтернативы.

Согласно исследованию, действующий шенген есть у 13% граждан, еще 16% в этом году подавали документы.

При этом европейское направление осталось желанным для россиян. Большинство граждан РФ посетило бы Италию (37%), во Францию отправились бы 20,4% и 18% в Испанию.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщал, что вслед за Италией решение о запрете гражданам России посещать страны Евросоюза может принять Франция.

Ранее в АТОР опровергли информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию.