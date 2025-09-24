В АТОР опровергли информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию

Информация об ограничениях в итальянских визах для россиян не соответствует действительности, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Речь идет о якобы новых ограничениях от Италии, которая будто бы ставит в визы россиянам пометки о запрете на въезд в семь стран ЕС – Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву, включая даже транзит. Однако эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ассоциации.

Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT писал, что Италия предположительно ввела ограничения для россиян с шенгенской визой: теперь обладатели визы не смогут посещать семь стран Европы.

Согласно приведенной в материале информации российских туристов, которые недавно получили визу на 10 лет, в паспорте появилась отметка о запрете въезда в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. При этом въезд в эти страны закрыт транзитом.

Туристы утверждали, что теперь при поездках на поезде визы проверяют контролеры, а в аэропортах россиян не пускают на рейсы в запрещенные страны ЕС. Однако список таких стран у разных путешественников отличается: некоторые не сталкивались с ограничениями на посещение стран Прибалтики.

Ранее россиянам рассказали, как получить шенген для поездки в Европу.