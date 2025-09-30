На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» передала 143 тысячи тонн грузов на Донбасс и в Новороссию за 3 года

Якушев: воссоединение с Россией дало Донбассу и Новороссии уверенность в будущем
true
true
true
close
«Единая Россия»

Жители Новороссии и Донбасса сделали судьбоносный выбор, проголосовав три года назад на референдумах за возвращение в состав России, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Он отметил, что гуманитарная миссия партии за 3 года не останавливалась ни на один день.

«За 3 года на Донбасс и в Новороссию поступило 143 тыс. тонн гуманитарных грузов от региональных отделений партии. Воссоединение с Россией дало этим регионам уверенность в будущем. Происходят колоссальные перемены: строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги и жилые дома, запускаются предприятия, возвращается стабильность в каждую сферу», — сказал Якушев.

По его словам, главная цель – обеспечить жителям тот же уровень жизни, что и во всей России.

«Мы стараемся отвечать на все вызовы, как это произошло с нехваткой воды в ДНР. Партия отреагировала незамедлительно», — сказал Якушев.

Секретарь генсовета партии добавил, что в гуманитарной миссии приняли участие 99 отрядов молодогвардейцев со всей России.

«30 сентября главы наших исторических регионов подписали договоры с Россией, подтвердив свое желание и готовность быть с нашей страной навсегда. Это решение определило не только их будущее, но и наше общее», — сказал он.

Напомним, по инициативе Президента РФ Владимира Путина 30 сентября был установлен Днем воссоединения Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами