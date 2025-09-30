«Единая Россия» передала 143 тысячи тонн грузов на Донбасс и в Новороссию за 3 года

Якушев: воссоединение с Россией дало Донбассу и Новороссии уверенность в будущем

Жители Новороссии и Донбасса сделали судьбоносный выбор, проголосовав три года назад на референдумах за возвращение в состав России, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Он отметил, что гуманитарная миссия партии за 3 года не останавливалась ни на один день.

«За 3 года на Донбасс и в Новороссию поступило 143 тыс. тонн гуманитарных грузов от региональных отделений партии. Воссоединение с Россией дало этим регионам уверенность в будущем. Происходят колоссальные перемены: строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги и жилые дома, запускаются предприятия, возвращается стабильность в каждую сферу», — сказал Якушев.

По его словам, главная цель – обеспечить жителям тот же уровень жизни, что и во всей России.

«Мы стараемся отвечать на все вызовы, как это произошло с нехваткой воды в ДНР. Партия отреагировала незамедлительно», — сказал Якушев.

Секретарь генсовета партии добавил, что в гуманитарной миссии приняли участие 99 отрядов молодогвардейцев со всей России.

«30 сентября главы наших исторических регионов подписали договоры с Россией, подтвердив свое желание и готовность быть с нашей страной навсегда. Это решение определило не только их будущее, но и наше общее», — сказал он.

Напомним, по инициативе Президента РФ Владимира Путина 30 сентября был установлен Днем воссоединения Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией.