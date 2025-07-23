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Суд вынес приговор россиянке — лидеру китайской тоталитарной секты

Суд дал главе запрещенной китайской секты «Фалунь Дафа» Миненковой четыре года
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«Газета.Ru»

Тушинский суд Москвы приговорил лидера «Фалунь Дафа» Наталью Миненкову к 4 годам колонии общего режима за организацию деятельности секты. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» в зале суда.

Кроме того, суд также лишил обвиняемую права заниматься общественной и политической деятельностью, в частности, с использованием интернета в течение 7 лет.

Отмечается, что в ходе прений сторон прокурор призывал суд назначить подсудимой 4,5 года лишения свободы. Уголовное дело проходило по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной нежелательной организации).

После оглашения приговора последователи секты утешили своего бывшего лидера словами о том, что «с нее начнется возрождение».

Суд арестовал Миненков в мае 2024 года. По версии следствия, Миненкова организовывала работу ассоциации «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа», признанной нежелательной в России еще в 2020 году. Женщину и еще троих адептов секты задержали 3 мая. Они заявляли, что «просто делают упражнения». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Движение «Фалунь Дафа» появилось в 1992 году в Китае, вскоре власти КНР запретили его, признав тоталитарной сектой, опасной для здоровья и жизни последователей. В России ее признали нежелательной в 2020 году.

Ранее суд приговорил руководителя «Общины Виссариона» к 12 годам.

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