Россиянам рассказали, какие вирусы можно подхватить осенью

Врач Малов: пневмовирусы можно подхватить осенью
Shutterstock/FOTODOM

Осенью на фоне снижения температуры воздуха создается благоприятная среда для распространения вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем. Об этом RT рассказал эксперт рынка НТИ «Хелснет», терапевт Центра новых медицинских технологий Александр Малов.

Инфекционист и педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева рассказала газете «Известия», что в первую неделю сентября количество обращений с симптомами ОРВИ выросло на 18% по сравнению с предыдущей неделей, а во вторую неделю сентября прирост составил уже 21%.

По словам Малова, ситуацию усугубляет повышение скопления людей.

«Скопление людей осенью традиционно становится выше, чем летом. Это касается как общественного транспорта, так и офисов, учебных учреждений. В совокупности с низкой температурой это приводит к тому, что инфекции, распространяемые респираторным путем, распространяются быстрее. Вирусы более устойчивы при низких температурах», — рассказал врач.

Он уточнил, что респираторные инфекции вызывают многие вирусы, в том числе риновирусы, вирусы парагриппа и простого гриппа, коронавирус, пневмовирусы. При появлении первых симптомов Малов посоветовал обратиться к специалисту за диагностикой.

Ученые из Университета Британской Колумбии сообщили, что фермент виперин — ключевой элемент иммунной защиты организма — управляет агрессивными молекулами, с помощью которых борется с вирусами. Они установили, сделать это ему помогает тонкий квантовый механизм.

Ранее ученые раскрыли, почему одни штаммы гриппа опаснее других.

