Ученые раскрыли, почему одни штаммы гриппа опаснее других

Ученые из Института Пауля Эрлиха установили, что высокопатогенные вирусы способны размножаться в определенных иммунных клетках и вызывать чрезмерный иммунный ответ, который повреждает ткани организма сильнее, чем сам вирус. Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Microbes & Infections (EMI).

Вирусы гриппа остаются одними из самых опасных возбудителей респираторных инфекций: большинство случаев проходит легко, но высокопатогенные штаммы могут вызывать тяжелую пневмонию и острую дыхательную недостаточность. Особенно агрессивны вирусы, передающиеся от птиц. Они отличаются высокой способностью к размножению в иммунных клетках и являются одной из причин высокой смертности.

Команда под руководством доктора Мартины Анзаге совместно с Университетской клиникой Фрайбурга изучила 11 штаммов вируса гриппа А — как сезонного, так и высокопатогенного птичьего происхождения. Исследователи проверяли, как вирусы заражают различные иммунные клетки и стимулируют выработку сигнальных молекул.

Ученые выяснили, что один тип иммунных клеток — плазмоцитоидные дендритные клетки — активно реагирует на любой вирус, даже при легкой инфекции, и вырабатывает важный защитный белок интерферон-α. Однако высокопатогенные вирусы могут заражать и другие виды иммунных клеток, в том числе макрофаги и миелоидные дендритные клетки. Последние выступают «солдатами» иммунной системы, отвечающими за уничтожение вирусов и координацию защиты организма.

В этих клетках вирус размножается и провоцирует чрезмерную выработку защитных белков, что приводит к так называемому цитокиновому шторму — слишком сильной реакции иммунной системы, которая повреждает ткани организма.

Таким образом, опасность отдельных штаммов гриппа определяется их способностью заражать разные типы иммунных клеток и вызывать чрезмерный иммунный ответ. Эти данные помогают понять, почему болезнь у разных людей протекает с разной тяжестью, и открывают возможности для таргетной терапии и выявления групп риска при тяжелых формах гриппа.

