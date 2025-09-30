На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, когда мороженое помогает при больном горле

Врач Чернышова: мороженое может временно облегчить боль в горле, но не лечит его
true
true
true
close
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Мороженое может временно уменьшить боль в горле, но не обладает лечебным эффектом. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышову.

«Мороженое может временно облегчить боль в горле, поскольку из-за холода немного сокращаются сосуды и уменьшается отек. Получается небольшой обезболивающий эффект. Однако стоит помнить, что мороженое все же не лечит больное горло», — отметила Чернышова.

Врач уточнила, что при некоторых заболеваниях горла холод может быть противопоказан. Например, при ларингите, когда есть осиплость голоса или затруднение речи, мороженое употреблять не рекомендуется, так как холод негативно влияет на голосовые связки и может усугубить заболевание.

По словам специалиста, для лечения больного горла существуют более эффективные средства, такие как специальные пастилки или таблетки для рассасывания.

29 сентября врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалева рассказала, что при простуде важно следить за своим рационом и избегать тяжелой еды, поскольку организм направляет значительные силы на противостояние вирусу.

Ранее врач объяснила, как родителям не заразиться от ребенка в сезон простуд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами