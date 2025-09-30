Врач объяснила, когда мороженое помогает при больном горле

Врач Чернышова: мороженое может временно облегчить боль в горле, но не лечит его

Мороженое может временно уменьшить боль в горле, но не обладает лечебным эффектом. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышову.

«Мороженое может временно облегчить боль в горле, поскольку из-за холода немного сокращаются сосуды и уменьшается отек. Получается небольшой обезболивающий эффект. Однако стоит помнить, что мороженое все же не лечит больное горло», — отметила Чернышова.

Врач уточнила, что при некоторых заболеваниях горла холод может быть противопоказан. Например, при ларингите, когда есть осиплость голоса или затруднение речи, мороженое употреблять не рекомендуется, так как холод негативно влияет на голосовые связки и может усугубить заболевание.

По словам специалиста, для лечения больного горла существуют более эффективные средства, такие как специальные пастилки или таблетки для рассасывания.

29 сентября врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалева рассказала, что при простуде важно следить за своим рационом и избегать тяжелой еды, поскольку организм направляет значительные силы на противостояние вирусу.

Ранее врач объяснила, как родителям не заразиться от ребенка в сезон простуд.