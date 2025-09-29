На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы продукты, от которых стоит отказаться во время простуды

Врач Михалева: во время простуды не стоит есть фастфуд, красное мясо и сладкое
При простуде важно следить за своим рационом и избегать тяжелой еды, поскольку организм направляет значительные силы на противостояние вирусу. О том, каких продуктов лучше избегать в этот период, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалева.

По словам специалиста, переваривание пищи само по себе требует энергии, и в период болезни предпочтительнее легкие и простые блюда. Поэтому фастфуд, различные снеки, сладкие газированные напитки, а также жирную и жареную пищу лучше совсем исключить из рациона.

«Если снижен аппетит и есть не особо хочется, важно хотя бы поддерживать питьевой режим — это помогает быстрее выводить токсины. Отлично подойдут морсы, компоты или теплое молоко с медом, так как они не только восполняют силы, но и предотвращают обезвоживание», — отметила врач.

Также она добавила, что на время болезни лучше исключить красное мясо, кондитерские изделия и сдобу. Оптимальный выбор — легкие супы на нежирном курином или рыбном бульоне, каши, тушеные или запеченные овощи, отварная курица, нежирная рыба, а также кисломолочные продукты и немного фруктов (лучше в запеченном виде).

При этом, как обратила внимание диетолог, свежие овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки могут вызывать дискомфорт и тяжесть, поэтому их стоит оставить на период восстановления.

«Еда при простуде должна быть максимально щадящей: простая, мягкая, легко усвояемая. Если говорить о способе готовки, то лучше всего подойдут варка, тушение, запекание и приготовление на пару. В первые дни лучше всего организм воспринимает бульоны, супы, каши и хорошо проваренное мясо. А когда самочувствие улучшится — можно постепенно вводить в рацион привычные продукты», — добавила она.

В заключение врач отметила, что, помимо питания, для скорейшего выздоровления важны и другие условия: полноценный сон, регулярное проветривание помещения, поддержание оптимальной температуры и влажности воздуха, а также умеренный отдых без чрезмерных физических нагрузок. Не стоит забывать и о прогулках на свежем воздухе (если нет температуры), которые помогают поддерживать иммунитет.

«Однако при ухудшении состояния — появлении высокой температуры, сильной слабости или других тревожных симптомов — необходимо обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений и получить правильное лечение», — подчеркнула Михалева.

Ранее педиатр назвала главные ошибки родителей при лечении ОРВИ у детей.

