Врач объяснила, как родителям не заразиться от ребенка в сезон простуд

Родителям важно изолировать ребенка в случае его простуды, чтобы не заразиться самим. Об этом газете «Известия» рассказала педиатр АО «Медицина» (клиники академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«Если есть возможность, поселите его в отдельной комнате. Если нет, хотя бы выделите отдельную кровать и индивидуальную посуду, чаще меняйте постельное белье и полотенца», — отметила она.

По ее словам, взрослым следует носить маски и менять их каждые два-три часа, а также мыть руки с мылом, особенно после контакта с больным и перед едой. Врач также советует проветривать квартиру минимум три-четыре раза в день по 15–20 минут и следить за влажностью в помещении — она должна быть на уровне 40–60%.

Для защиты от болезни Сайфулина также посоветовала обрабатывать дверные ручки, выключатели, смартфоны, пульты и краны хлорсодержащими или спиртовыми салфетками два-три раза в день. Она уточнила, что эти меры снизят риск заражения на 60–80%.

Врач-педиатр Клиники КИТ в Куркино Антон Прохоренко в беседе с «Газетой.Ru» до этого заявил, что прививка позволяет избежать тяжелых последствий и способствует формированию коллективного иммунитета. Когда привито большинство людей, это препятствует распространению вируса, защищая тех, кому делать прививки нельзя по состоянию здоровья, — например, людей с тяжелыми заболеваниями.

