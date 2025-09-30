В Госдуме рассказали о выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека

Массовых федеральных выплат ко Дню пожилого человека в 2025 году не планируется, однако несколько российских регионов установили такие выплаты за счет своих бюджетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

«Отдельные субъекты назначают единовременные выплаты за счет региональных бюджетов», — сказал Нилов.

По его словам, выплаты предусмотрены в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, а также в Ярославской, Рязанской и Челябинской областях. Размер и условия поддержки зависят от возможностей каждого региона.

Нилов также сообщил, что в Москве специальных выплат не запланировано, так как поддержка распределена по отдельным программам. Он добавил, что вместе с коллегами предложил ввести унифицированную категорию «Дети Великой Победы» с общим набором выплат и льгот.

23 сентября сообщалось, что в честь Дня пожилого человека в Челябинской области пенсионерам планируют доначислить к ежемесячным выплатам по 800 рублей, в Рязанской области пенсионеры в возрасте старше 90 лет получат доплату к страховой пенсии в 539 рублей, в Ненецком автономном округе жителям старше 70 лет со стажем проживания в регионе от 15 лет выплатят 5 тыс. рублей. Также выплаты получат пенсионеры в Приморском крае (1 тыс. рублей), ЯНАО (1122 рубля) и так далее.

Ранее сообщалось, что средний размер страховых пенсий по старости вырастет почти на 2 тысячи рублей.