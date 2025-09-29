Средний размер страховых пенсий по старости вырастет почти на 2 тысячи рублей

Минтруд: размер страховых пенсий в 2026 году вырастет в среднем до ₽27,1 тысячи

Средний размер страховых пенсий вырастет в следующем году почти на две тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей. Об этом сообщил Минтруд РФ на своем сайте.

Страховая пенсия — это ежемесячная выплата, которая компенсирует утраченный доход в связи с нетрудоспособностью по старости, инвалидности или потерей кормильца.

Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Такие параметры предусматривает проект бюджета на 2026 год.

В этом году, как и в прошлом, принято решение о досрочной индексации пенсий с 1 января.

Индексация страховых пенсий составит 7,6%. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%.

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в следующем году составит более 207 тыс. рублей в месяц. Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции.

