Жители европейской части России наблюдают редкое полярное сияние

Жители европейской части России сообщают о полярном сиянии
true
true
true
close
«Анна Щекалова»/vk.com

Жители регионов европейской части России сообщают о наблюдении полярного сияния и публикуют фотографии редкого природного явления в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения в интернет-сообществах и региональных СМИ.

Особенно много снимков поступило из Республики Марий Эл, где явление наблюдали как в Йошкар-Оле, так и в районных центрах, например, в Козьмодемьянске. На фоне почти безоблачного неба полярное сияние было особенно ярким и отчетливым.

«Вероятность возникновения полярного сияния стала выше средней. Ожидается, что нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны примерно в 23:00 мск», — отмечают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сообщения о наблюдении редкого явления также поступают от жителей Чувашии, Татарстана, Удмуртии, Нижегородской и Кировской областей. Синоптики прогнозируют для Москвы и Подмосковья предстоящей ночью небольшую облачность без осадков, что повышает шансы увидеть полярное сияние и в столичном регионе.

До этого жители и гости Москвы могли увидеть северное сияние в ночь на вторник, 16 сентября.

Ранее астрономы показали снимки полярного сияния на Марсе.

