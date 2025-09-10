На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Астрономы показали снимки полярного сияния на Марсе

NASA: найден способ предсказывать появление полярных сияний на Марсе
Alex McDougall-Page, University of Strathclyde/AstrollCareers

Планетологи заявили, что теперь могут предсказывать появление полярных сияний на Марсе — и у них есть фотографии, которые это подтверждают. Первые снимки видимого неба с зеленым свечением были получены ровером Perseverance в 2024 году, а теперь международная команда показала новые кадры и представила методику прогнозирования. Об этом сообщает NASA.

«Тот факт, что нам снова удалось зафиксировать сияние, доказывает: наш метод работает», — рассказала Элиза Райт Кнутсен из Университета Осло, научный руководитель проекта.

На Земле полярные сияния видны у магнитных полюсов, куда частицы солнечного ветра направляет магнитное поле планеты. У Марса такого поля нет, поэтому свечение возникает по всей ночной стороне, когда заряженные частицы сталкиваются с атомами кислорода в атмосфере. Именно это придает сиянию зеленый оттенок. Ученые отмечают, что оно может быть достаточно ярким, чтобы астронавты на поверхности Марса могли видеть его невооружённым глазом.

Предсказать сияние на Красной планете непросто: команды должны заранее загружать в ровер планы наблюдений, а солнечные вспышки не всегда оказываются достаточно мощными, чтобы вызвать свечение. Из восьми попыток команды Кнутсен успешными оказались только две.

«Чем быстрее корональный выброс на Солнце, тем выше вероятность того, что частицы вызовут сияние», — пояснила исследователь.

Полярные сияния на Марсе ранее фиксировались с орбиты в ультрафиолетовом диапазоне, а теперь к этим данным добавились наблюдения в видимом свете. Ученые рассчитывают, что новая методика позволит не только лучше понять механизмы марсианских сияний, но и повысить безопасность будущих экспедиций: та же радиация, что рождает сияние, может быть опасна для астронавтов без предупреждения о необходимости укрыться.

Ранее новые данные полностью перевернули представления о наличии жизни на Марсе.

