Михаил Романов поздравил Игоря Руденю с назначением полпредом

Депутат Романов отметил заслуги Игоря Рудени в развитии Тверской области
Александр Казаков/РИА Новости

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил Игоря Руденю с назначением на должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Поздравление было опубликовано в Telegram-канале парламентария.

«Поздравляю Игоря Руденю с назначением на должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе! У Игоря Михайловича долгий успешный путь на государственной службе. Его работа в агропромышленном комплексе была направлена на эффективную модернизацию отрасли», — написал он.

Романов подчеркнул, что многие государственные проекты в сфере сельского хозяйства, реализованные при участии Рудени, способствовали укреплению продовольственной безопасности страны.

Депутат также отметил деятельность Рудени на посту губернатора Тверской области. По его словам, под руководством нового полпреда регион добился заметного социально-экономического роста, повысил свою туристическую привлекательность и стал площадкой для проведения мероприятий федерального уровня. Кроме того, в Тверской области были запущены крупные инфраструктурные проекты.

«Уверен, что высокая управленческая квалификация Игоря Рудени, который известен своим искренним патриотизмом, честностью, ответственностью и преданностью закону, послужат благополучию и процветанию Санкт-Петербурга и его жителей. Будем для этого вместе трудиться в команде президента России Владимира Путина», — заключил парламентарий.

