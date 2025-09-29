На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ивановской области требуют обратить в доход РФ оператора по обращению с ТКО

Прокуратура потребовала обратить в доход РФ оператора по обращению с ТКО
Vladimir Baranov/Global Look Press

Прокуратура требует обратить в доход государства общество «Региональный оператор по обращению с ТКО» Ивановской области, фактический руководитель которого арестован по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника агентства, предполагается, что Владимир и Лариса Ярченковы через коррупционные связи установили полный контроль над системой сбора и утилизации отходов в регионе и получили незаконный доход свыше 2 млрд рублей. Он также уточнил, что общая сумма претензий к ответчикам превышает 5 млрд рублей.

По данным следствия, фактический руководитель ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» через посредника договорился с первым заместителем начальника департамента ЖКХ Ивановской области о передаче взятки. Вознаграждение предназначалось за общее покровительство компании, попустительство при обращении с отходами, а также за сохранение без изменений территориальной схемы обращения с ТКО. Для реализации договоренности родственников чиновника фиктивно трудоустроили в коммерческие структуры, подконтрольные руководителю регионального оператора.

Следствие установило, что с августа 2021 по февраль 2025 года фактический владелец ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» выплачивал более 3 млн рублей незаконного вознаграждения одному из руководителей департамента ЖКХ Ивановской области. По версии следствия, деньги передавались через фиктивное трудоустройство родственников чиновника.

Ранее суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска по делу о взятках на 180 млн.

