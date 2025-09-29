На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дайвер 40 минут дрейфовала в море, ожидая спасения

SCMP: дайвер из Китая 40 минут ждала в море спасения
Дайверу пришлось 40 минут дрейфовать в море и ждать, пока ее найдут, пишет South China Morning Post. По словам женщины, в этом виноват инструктор, проявивший халатность.

Сюй Ман — сертифицированный дайвер с девятилетним стажем и квалификацией спасателя с 2024 года. В сентябре 2025 года она отправилась на дайвинг вместе с подругой Чжан Ли на Мальдивах.

Проблемы начались еще до погружения: у подруги сломался первичный регулятор кислородного баллона, однако инструктор настоял на продолжении заплыва с использованием резервного оборудования. Во время всплытия дайверы не смогли развернуть поверхностный маркерный буй — жизненно важное устройство для обозначения местоположения на поверхности.

«Я огляделась и поняла, что мы дрейфуем слишком далеко от лодки, возможно, нас не смогут увидеть», — рассказала Сюй.

По данным Ман, они дрейфовали в море около 40 минут, пока их не нашли, испытывая физическое истощение и страх за жизнь. После инцидента китаянка обратилась к менеджеру отеля, поставив под сомнение профессионализм дайвинг-центра, однако гостиница отказалась принести извинения и предложил лишь символическую скидку в $20.

Сюй опубликовала кадры происшествия в китайских социальных сетях и подала официальные жалобы в туристические органы Мальдив и Профессиональную ассоциацию инструкторов по дайвингу. Она выразила опасения, что без серьезного расследования другие туристы могут столкнуться с аналогичными рисками.

Ранее акула укусила дайвера за голову у необитаемого острова в Коста-Рике.

