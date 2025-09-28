На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Акула укусила дайвера за голову у необитаемого острова в Коста-Рике

В Коста-Рике акула напала на мексиканского дайвера
Leonardo Gonzalez/Shutterstock/FOTODOM

У необитаемого острова Кокос в Коста-Рике акула напала на мексиканского туриста, который занимался подводным плаванием. Об этом сообщает Diario Extra.

Газета пишет, что акула укусила его за голову. У дайвера повреждено лицо и область роста волос. Рыба прокусила и его водолазное снаряжение, в том числе кислородный шланг. Мужчина смог самостоятельно подняться на поверхность и позвать на помощь.

В статье отмечается, что сотрудники экстренных служб остановили кровотечение и подготовили туриста к эвакуации. Его на лодке доставят в Пунтаренас, второй по величине город страны. Транспортировка займет от 36 до 40 часов.

До этого 17-летняя Аннабель Карлсон из США выжила после нападения сразу двух акул во время семейного отпуска в Белизе (государство и город в Центральной Америке). Девушка потеряла ногу, получила серьезные травмы рук, но сумела вернуться к активной жизни. Теперь она намерена помогать другим.

Ранее американца задержали за месть акуле.

