В Саратовской области депутат решил отправиться на СВО

Депутат Совета города Новоузенск Саратовской области Илья Быков отправился в зону проведения спецоперации. Об этом пишет портал sarinform.ru со ссылкой на сообщение администрации Новоузенского района.

По его данным, он войдет в состав подразделения «БАРС».

«Депутат пояснил, что сделал осознанный выбор. Мужчина отметил, что во время Великой Отечественной войны с фашизмом сражался его дедушка, Александр Быков. Илья назвал своим долгом «завершить начатое им дело», — отмечается в сообщении.

В конце февраля стало известно, что мобилизованный участник специальной военной операции Денис Тадышев, который одержал победу на выборах главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, уволен с военной службы и вскоре приступит к своим обязанностям в администрации. 25-летний Тадышев победил на прямых выборах главы поселения 9 февраля 2025 года. Однако в положенные семь дней он не смог вступить в новую должность, так как находился в зоне проведения спецоперации и ждал приказ об увольнении из армии.

Ранее стало известно, что в России захотели выпустить посвященные СВО монеты.