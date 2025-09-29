Россияне назвали недостаточным размер пенсии

Подавляющему большинству россиян не хватит пенсии для поддержания оптимального уровня жизни в старости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, который был проведен аналитиками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По итогам опроса стало известно, что более трех четвертей (76%) граждан не устраивает размер пенсий в стране. Они признались, что соцвыплат от государства им не хватит, чтобы позволить себе комфортную жизнь в старости. На этом фоне почти треть (30%) опрошенных заявили, что начинать откладывать на пенсию необходимо уже в начале профессиональной карьеры, до 25 лет. Каждый четвертый россиянин (25%) заявил, что это нужно делать в 25-35 лет, а 14% — в 36-45 лет. 20% граждан не смогли ответить на данный вопрос.

Более половины россиян — 65% — рассчитывают на дополнительные источники дохода после наступления пенсионного возраста

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 5 сентября 2025 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Исследование проводилось среди мужчин до 62 лет и женщин до 57 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

