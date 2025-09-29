Названы «красные флаги» в соцсетях, из-за которых вам могут отказать в работе

Профиль в социальных сетях может сказаться на вашей карьере. О том, из-за каких постов могут отказать в работе, а какая информация повышает шансы получить предложение, «Газете.Ru» рассказала Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra.

По ее словам, независимо от того, публичный вы человек или нет, открыты ваши профили в социальных сетях или доступны только самым близким, важно помнить золотое правило — интернет помнит все. Это значит, что к управлению своим профилем в социальных сетях нужно подходить максимально осознанно.

«Базовая рекомендация — если у вас много социальных ролей, стоит задуматься о том, чтобы разделить профили, особенно если вы планируете использовать социальную сеть для активного продвижения себя как профессионала. Например, если у вас есть хобби, которое является важной частью жизни, вероятно, стоит его вынести в отдельный аккаунт», — отметила она.

Необходим информационный гигиенический минимум: относиться с уважением ко всем людям, не переходить на личности, не включаться в дискуссии и споры, не выплескивать негативные эмоции.

«Ведите себя в социальных сетях так, как вы ведете себя в физическом пространстве, в обществе. Осторожнее относитесь к классическим чувствительным темам: религии, политике, отношениям, воспитанию детей», — посоветовала эксперт.

Будьте также аккуратны с персональным контентом, включая личные видео и фото.

«Задайте себе вопрос о том, хотите ли вы, чтобы вас видели таким через пять или десять лет? Что-то может оказаться неуместным, либо слишком деликатным, спустя какое-то время», — отметила эксперт.

Социальные сети сегодня выступают важным инструментом для карьерного развития. В зависимости от того, как вы ими пользуетесь, они могут либо выступать подспорьем (например, в поиске работы), либо ограничивающим фактором. Так или иначе, соцсети остаются одним из самых доступных и эффективных инструментов для профессионального нетворкинга и создания личного бренда, способного помочь получить желанную работу или повышение.

«Оформите понятную и целостную самопрезентацию. Личные профили нужно оформлять так, чтобы они отражали профессиональный статус, ключевые навыки и ценности. При этом не обязательно ограничиваться сухими фактами — немного личных впечатлений и эмоций не повредит. В конце концов, мы все живые люди со своими интересами и взглядами на происходящее», — рекомендовала она.

Актуализируйте профиль. Убедитесь, что данные в соцсетях (например, о рабочих местах, образовании, сертификатах) совпадают с вашим резюме — это важный элемент доверия.

«Регулярно делитесь кейсами и достижениями. Рассказывайте не просто о результатах, но, по возможности, и о сложностях, с которыми столкнулись, и как их преодолели. Это покажет вашу экспертность и умение выходить из трудных ситуаций», — сказала она.

Используйте видеоконтент и сторителлинг. Видео и рассказы о вашем пути делают контент более живым и интересным, помогают выделиться среди множества кандидатов и привлечь внимание HR. Кроме того, видео сегодня — один из наиболее популярных форматов потребления контента.

«Обучайтесь и делитесь новыми знаниями. Соцсети дают доступ к вебинарам, онлайн-курсам и трендам. Показывайте, что вы в курсе новинок и постоянно развиваетесь — это сильный плюс для работодателей. Делитесь новыми знаниями и информацией — это создает повод для нетворкинга, да и ваша аудитория будет благодарна за полезные знания», — добавила она.

Развивайте профессиональные связи. Вступайте в тематические группы и сообщества, участвуйте в обсуждениях, задавайте вопросы и делитесь своим опытом. Это расширит круг знакомых и откроет новые возможности для сотрудничества и роста.

«Управляйте временем в соцсетях и избегайте думскроллинга. Осознанно выбирайте контент, чтобы не терять продуктивность и не подрывать ментальное здоровье. Переизбыток соцсетей может вызывать тревожность, утомление, рассеивание внимания. В помощь — лимиты на просмотр лент, приложения, которые помогают контролировать время», — посоветовала эксперт.

Когда вы находитесь в поиске работы или в фазе активного развития карьеры и открыты предложениям с рынка, важно понимать, что люди, которые рассматривают вас как потенциального коллегу, собирают комплексно информацию о вас как о сотруднике, и в том числе изучают ваши социальные сети. От того, как вы используете этот инструмент, зависит, как сложится ваш профессиональный облик в глазах потенциального работодателя.

Эксперт также рассказала, какие моменты в соцсетях могут стать «красными флагами» для руководителя и потенциального работодателя.

«Жалобы и негативные отзывы про работу, коллег или начальство. Неподходящие фото и посты с оскорблениями, скандалами, а также публикации с дискриминационным содержанием и призывами к насилию. Активное обсуждение на спорные темы и конфликты с другими пользователями. Посты о дополнительной деятельности, не связанной с основной работой, например, параллельные проекты. Если их слишком много, это может вызывать вопросы у работодателя», — сказала она.

По ее словам, социальные сети сегодня — это своего рода зеркало, отражение стиля жизни, мировоззрения, которое зачастую показывает сотрудника и кандидата гораздо лучше, чем профиль на работном сайте.

«Поэтому важно научиться использовать этот инструмент эффективно, найти свой формат и формировать такой образ, который будет способствовать вашему профессиональному развитию и карьерному росту», — резюмировала она.

