Российского актера Батурина внесли в базу «Миротворца»

Актера Юрия Батурина внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Кадр из фильма «Там, где не бывает снега»

Российского актера Юрия Батурина внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что актера внесли в список за финансовую помощь российским военным и поддержку России. Также Батурина обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого в базу «Миротворца» была внесена Александра Мадорная, которая является представителем экс-офицера разведки США и бывшего инспектора по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотта Риттера.

Сайт «Миротворец» известен своими скандальными публикациями, в которых обнародуются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых сайт называет «изменниками родины».

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, включая иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, что привело к угрозам в адрес некоторых из них. Дуня Миятович, занимавшая в то время должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, охарактеризовала эту публикацию как «тревожный шаг, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов».

