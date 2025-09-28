Абрамовича внесли в базу «Миротворца»

РИА Новости: Абрамовича внесли в базу украинского «Миротворца» еще в 2022 году

Российского бизнесмена Романа Абрамовича внесли в базу украинского сайта «Миротворец» в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте в причинах включения бизнесмена в список указаны поддержка российской армии, лоббирование интересов российских властей и поставка оружия.

Незадолго до этого в базу «Миротворца» внесли 11-летнего ребенка и двух 17-летних подростков из России. Отмечается, что несовершеннолетних внесли в базу за нарушение государственной границы Украины.

Сайт «Миротворец» известен своими скандальными публикациями, в которых обнародуются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых сайт называет «изменниками родины».

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, включая иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, что привело к угрозам в адрес некоторых из них. Дуня Миятович, занимавшая в то время должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, охарактеризовала эту публикацию как «тревожный шаг, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов».

