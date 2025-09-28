В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли Александру Мадорную, которая является представителем экс-офицера разведки США и бывшего инспектора по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотта Риттера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстремистский ресурс.

Сообщается, что личные данные россиянки были опубликованы на сайте за «распространение недостоверной информации». Сам Риттер находится в этом списке с апреля 2022 года.

Незадолго до этого главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, брата католикоса всех армян Гарегина II архиепископ Езраса (Нерсисян) внесли в базу данных «Миротворца».

Сайт «Миротворец» известен своими скандальными публикациями, в которых обнародуются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых сайт называет «изменниками родины».

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, включая иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, что привело к угрозам в адрес некоторых из них. Дуня Миятович, занимавшая в то время должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, охарактеризовала эту публикацию как «тревожный шаг, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов».

Ранее Абрамовича внесли в базу «Миротворца».