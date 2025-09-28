На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Москвой обрушилась конюшня

«360»: в районе Внуково обрушилась конюшня, пострадала лошадь
Telegram-канал «112»

В хуторе Брехово в районе Внуково обрушилась конюшня «Эквилибриум». Об этом сообщили в Telegram-канале «360».

По данным источника, разрушения затронули около 60 квадратных метров здания. Под завалами оказалась одна из лошадей, однако ее удалось освободить еще до приезда экстренных служб. Сейчас животное осматривают ветеринары.

19 сентября в Первоуральске потолок обрушился прямо на кровать хозяев. Собственники квартиры в доме по адресу улица Набережная, 6, заявили, что обрушение потолка произошло после того, как над квартирой прорвало трубу отопления.

В результате перекрытия не выдержали, и горячая вода хлынула на спальное место. В момент ЧП в комнате никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. По некоторым данным, спустя несколько часов аналогичная авария случилась в соседнем доме. Там после прорыва трубы на лестничной площадке вода затопила подъезд.

Ранее пациентов в больнице напугала кровь, капающая с потолка.

