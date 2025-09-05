На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пациентов в больнице напугала кровь, капающая с потолка

The Sun: в больнице Уэльса пациентов напугала капающая с потолка кровь
WNS

В Уэльсе пациентов в больнице напугала кровь, капающая с потолка в комнате ожидания приема, пишет The Sun.

Родственник одного из сотрудников рассказал, что проблема длится уже некоторое время. По его словам, в потолке также можно услышать шорох крыс, а сами грызуны периодически попадаются на глаза работникам больницы.

Ситуация вызвала общественный резонанс, и Совет по здравоохранению Кардиффа заявил, что уже предприняты «немедленные шаги» для устранения нарушений. Однако источник крови официально так и не был назван.

Больница Барри рассчитана на 60 коек и обслуживает сразу несколько направлений: от флеботомии и легких травм до амбулаторных и психиатрических отделений для пожилых пациентов.

«Мы понимаем беспокойство пациентов. Оказание безопасной и качественной помощи для нас — приоритет. Этот инцидент не соответствует нашим стандартам, и мы уже провели дополнительные проверки и корректирующие меры», — говорится в заявлении.

Раннее сообщалось, что в Англии могут сократить тысячи сотрудников больниц в рамках реорганизации.

