На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России нашли новую схему мошенников с поддельными рабочими чатами

Mash: мошенники создают фейковые рабочие чаты для кражи данных и денег
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В России выявлена новая схема мошенничества, связанная с поддельными рабочими чатами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, аферисты создают фейковые группы в мессенджере, выдавая их за чаты школ, детских садов, управляющих компаний или предприятий. Потенциальных жертв добавляют в такие конференции якобы от имени руководителей или коллег.

Мама одного из подписчиков оказалась в группе под видом поликлинического чата, где якобы состояли бывшие коллеги с фотографиями. После этого злоумышленники убеждают участников обновить данные через специальные боты, которые похищают информацию с портала Госуслуг, и требуют перевести деньги на «безопасный» счет под видом сотрудничества со следствием.

Авторы публикации призвали пользователей предупреждать родственников и знакомых, не доверять сомнительным чатам и не выполнять указания неизвестных лиц, чтобы не стать жертвой мошенников.

Как рассказал «Газете.Ru» инженер-программист высоконагруженных систем Артем Кузнецов, постоянная фоновая работа и пересылка данных могут свидетельствовать о том, что приложение получило доступ к лишней информации.

Ранее силовики ликвидировали в Петербурге узел связи онлайн-аферистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами