В России нашли новую схему мошенников с поддельными рабочими чатами

В России выявлена новая схема мошенничества, связанная с поддельными рабочими чатами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, аферисты создают фейковые группы в мессенджере, выдавая их за чаты школ, детских садов, управляющих компаний или предприятий. Потенциальных жертв добавляют в такие конференции якобы от имени руководителей или коллег.

Мама одного из подписчиков оказалась в группе под видом поликлинического чата, где якобы состояли бывшие коллеги с фотографиями. После этого злоумышленники убеждают участников обновить данные через специальные боты, которые похищают информацию с портала Госуслуг, и требуют перевести деньги на «безопасный» счет под видом сотрудничества со следствием.

Авторы публикации призвали пользователей предупреждать родственников и знакомых, не доверять сомнительным чатам и не выполнять указания неизвестных лиц, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ранее силовики ликвидировали в Петербурге узел связи онлайн-аферистов.