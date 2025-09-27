Россиянам объяснили, как узнать, не ворует ли приложение на телефоне данные

Постоянная фоновая работа и пересылка данных могут свидетельствовать о том, что приложение получило доступ к лишней информации. Об этом «Газете.Ru» рассказал инженер-программист высоконагруженных систем Артем Кузнецов.

Эксперт объяснил, как понять, что приложение собирает лишние данные.

«Первым делом всегда смотрите на список разрешений. Например, приложение-фонарик точно не должно просить доступ к камере или списку контактов», — отметил он.

По его словам, тревожным сигналом будет и то, что утилита постоянно работает на фоне и пересылает данные — это легко проверить в настройках телефона.

Эксперт рекомендует контролировать энергопотребление: если программа расходует заряд даже тогда, когда вы ее не открывали, значит, она выполняет скрытые процессы.

«Для критичных вещей, вроде камеры или микрофона, современные системы вроде iOS и Android сами показывают индикатор активности. Если лампочка загорается без вашего ведома — это повод насторожиться», — добавляет он.

Кузнецов призвал обращать внимание и на частоту обновлений.

«Если разработчики выпускают подозрительно много мелких апдейтов без описания изменений, это тоже сигнал проверить, что именно вы разрешили приложению делать», — пояснил специалист.

Эксперт также объяснил, зачем приложениям ваши данные.

«Нужно понимать логику разработчиков: приложение делается ради выгоды. Заработать можно напрямую — продав продукт, показывая рекламу или продавая пользовательские данные», — сказал он.

По его словам, так как пользователи не любят платить за программы, сбор и перепродажа данных часто оказываются самым прибыльным сценарием. Приложения стараются забрать максимум: локацию, список контактов, историю использования, даже частоту включения экрана.

«Если вы не платите деньгами, почти наверняка платите своими данными», — добавил специалист.

Даже без прямой продажи данные могут использоваться для «тонкой» рекламы. По словам эксперта, чем точнее портрет пользователя, тем дороже можно продать рекламное место. Поэтому компании заинтересованы в максимально детальном сборе.

«Даже если вы видите активную передачу трафика, понять, что именно уходит и куда, без профессиональных инструментов практически невозможно», — отмечает эксперт.

По его мнению, репутация компании играет ключевую роль: крупные бренды дорожат именем, тогда как малоизвестные приложения, написанные одним разработчиком, более подвержены взлому или могут бесследно исчезнуть, оставив базы пользователей открытыми.

Главное правило для защиты — минимум разрешений.

«Не давайте программе доступ к вашим контактам, если не используете функции, которым это действительно нужно. В некоторых компаниях сотрудникам выдают отдельные телефоны и ноутбуки для работы — это сильно снижает риски», — рассказал он.

Скачивать программы стоит только из официальных магазинов — Google Play или App Store.

«Это уже сильно уменьшает риски, потому что каждое приложение там проверяется перед публикацией», — говорит эксперт.

По его словам, современные операционные системы достаточно защищены сами по себе: главное — регулярно обновлять и ОС, и приложения.

«Старые модели телефонов, которые перестали получать обновления, — это как дверь без замка. Тут никакой VPN не спасет», — подчеркивает Кузнецов.

Ранее россиянам дали простые советы, как не стать жертвой мошенников в сети.