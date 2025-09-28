На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин, осужденный за госизмену, попросил заменить срок

Суд отказал осужденному за госизмену Лобову в досрочном освобождении из колонии
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Россиянин Денис Лобов, осужденный за госизмену за поставку на Украину радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300, обратился в суд с просьбой заменить оставшийся срок заключения принудительными работами и освободить его из колонии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Этим летом Лобов подал заявление, указывая на положительную характеристику в ИК-2 Улан-Удэ, добросовестное выполнение трудовых обязанностей, участие в религиозной жизни колонии, уборке и благоустройстве храма, а также подготовку плакатов для отряда на праздники. В 2023 году он был в кружке психологического отдела, занимался подготовкой и изготовлением информационных стендов, прошел обучение по профессиям электромонтера оборудования и бетонщика, получал поощрения и благодарности.

Лобов также подчеркнул, что, несмотря на шестидневную рабочую неделю, он участвовал во всех мероприятиях администрации колонии, давал интервью телеканалу и был внесен в список перспективных осужденных, которых рекомендовали к замене неотбытой части наказания принудительно-трудовыми работами. Он отметил, что дома его ждет многодетная семья с пятью несовершеннолетними детьми, и он хотел бы принимать участие в их воспитании и материально помогать.

Суд рассмотрел доводы Лобова, но отметил наличие у него одного взыскания. Заявление в итоге оставили без удовлетворения, а апелляционная инстанция в середине сентября признала это решение законным. На момент подачи иска Лобов отбыл почти 5,5 лет из 9,5 лет колонии строгого режима.

В июле 2021 года ФСБ России сообщила о приговоре Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну за участие в контрабандных поставках приборов для С-300. Следствие установило, что они действовали в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, собирая сведения о клистронах ЗРС С-300 и передавая конкретные образцы на Украину.

Ранее суд оставил под стражей петербурженку, обвиняемую в покушении на сотрудника ВПК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами