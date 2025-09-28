Россиянин, осужденный за госизмену, попросил заменить срок

Россиянин Денис Лобов, осужденный за госизмену за поставку на Украину радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300, обратился в суд с просьбой заменить оставшийся срок заключения принудительными работами и освободить его из колонии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Этим летом Лобов подал заявление, указывая на положительную характеристику в ИК-2 Улан-Удэ, добросовестное выполнение трудовых обязанностей, участие в религиозной жизни колонии, уборке и благоустройстве храма, а также подготовку плакатов для отряда на праздники. В 2023 году он был в кружке психологического отдела, занимался подготовкой и изготовлением информационных стендов, прошел обучение по профессиям электромонтера оборудования и бетонщика, получал поощрения и благодарности.

Лобов также подчеркнул, что, несмотря на шестидневную рабочую неделю, он участвовал во всех мероприятиях администрации колонии, давал интервью телеканалу и был внесен в список перспективных осужденных, которых рекомендовали к замене неотбытой части наказания принудительно-трудовыми работами. Он отметил, что дома его ждет многодетная семья с пятью несовершеннолетними детьми, и он хотел бы принимать участие в их воспитании и материально помогать.

Суд рассмотрел доводы Лобова, но отметил наличие у него одного взыскания. Заявление в итоге оставили без удовлетворения, а апелляционная инстанция в середине сентября признала это решение законным. На момент подачи иска Лобов отбыл почти 5,5 лет из 9,5 лет колонии строгого режима.

В июле 2021 года ФСБ России сообщила о приговоре Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну за участие в контрабандных поставках приборов для С-300. Следствие установило, что они действовали в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, собирая сведения о клистронах ЗРС С-300 и передавая конкретные образцы на Украину.

Ранее суд оставил под стражей петербурженку, обвиняемую в покушении на сотрудника ВПК.