Маск рассказал, что связывало его с Эпштейном

Маск сообщил, что отклонил приглашение Эпштейна посетить его остров
Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X отреагировал на материал Sky News о его связи с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном.

«Эпштейн пытался сделать так, чтобы я приехал на его остров, но я отказался», — заявил бизнесмен.

Он отметил, что телеканал продвигает «ложный нарратив», за что его следует презирать.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Накануне стало известно, что в ежедневных графиках Эпштейна упоминался Маск. Копии документов предоставили члены комитета по надзору нижней палаты американского парламента, представляющие Демократическую партию. Имя миллиардера нашли в записи от 6 декабря 2014 года. В документе говорится: «Напоминание: Илон Маск отправится на остров 6 декабря».

Ранее держащихся за руки Трампа и Эпштейна досрочно убрали от Капитолия.

