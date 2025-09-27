Имя Маска обнаружили в ежедневных графиках осужденного финансиста Эпштейна

Упоминания предпринимателей Илона Маска и Питера Тиля, а также бывшего старшего советника президента США Стива Бэннона обнаружили в ежедневных графиках финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Axios.

Копии соответствующих документов предоставили члены комитета по надзору нижней палаты американского парламента, представляющие Демократическую партию. При этом информация о том, что Маск, Тиль и Бэннон поддерживали контакты с Эпштейном, уже появлялась в СМИ. Однако до сих пор их имена не фигурировали в обнародованных документах по делу финансиста, отмечается в материале.

Конгрессмен-демократ Эмили Касснер-Маркс рассказала, что всего в пакете содержатся 8544 документа. В их числе ежедневные расписания Эпштейна за период с 2010 по 2019 годы, бортовые журналы его самолета за период с 1990 по 2019 годы, финансовые книги и записи телефонных разговоров финансиста за период с 2002 по 2005 годы.

По данным журналистов, упоминание Маска нашли в записи от 6 декабря 2014 года. В документе присутствует текст: «Напоминание: Илон Маск отправится на остров 6 декабря». В записи от 27 ноября 2017 года есть напоминание о запланированном обеде с Тилем, а в записи от 16 февраля 2019 года — о завтраке с Бэнноном.

Комментируя ситуацию, неназванный конгрессмен-республиканец выразил уверенность, что представители Демократической партии специально выбирают отдельные документы по делу Эпштейна в попытке политизировать расследование. Как он сказал, демократы намеренно скрывают записи, в которых фигурируют имена их однопартийцев.

«Информацию, которую они опубликовали сегодня — это уже не новость», — подчеркнул законодатель.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год он организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

