В Госдуме напомнили порядок взыскания с россиян долгов за ЖКУ

Депутат Колунов: коммунальщики не могут привлекать к взысканию долгов за ЖКУ

Коммунальные компании не имеют права привлекать коллекторов или кого-либо еще для взыскания с граждан долгов за услуги ЖКХ. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

«Коммунальщикам полностью запрещено привлекать так называемые коллекторские агентства и любых иных третьих лиц для взыскания коммунальных долгов граждан», — рассказал собеседник агентства.

Колунов напомнил, что долги граждан за ЖКУ на сегодняшний день могут быть взысканы только в судебном порядке, без всяких угроз и насилия.

Также депутат обратил внимание, что в Жилищном кодексе прописан запрет на любую передачу права взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги любым третьим лицам.

Также Колунов рассказал, что россияне, накопившие задолженность по коммунальным платежам, имеют возможность аннулировать ее, воспользовавшись процедурой банкротства. В случае, если у человека нет финансовых средств для погашения долга, его можно списать таким образом. Внесудебное банкротство возможно при долге от 50 до 500 тысяч рублей, а долги свыше 500 тысяч рублей требуют обращения в суд, указал депутат.

Ранее на Украине начали привлекать коллекторов для выбивания долгов за коммуналку.