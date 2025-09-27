На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине начали привлекать коллекторов для выбивания долгов за коммуналку

В Киеве начали привлекать коллекторов для взыскания долгов за услуги ЖКХ
Depositphotos

Украинские власти начали привлекать коллекторские агентства для взыскания долгов по коммунальным платежам с граждан. Так, одно из коммунальных предприятий в Киеве заключило до конца 2025 года договор с соответствующей организацией, сообщает украинская газета «Политика Страны».

Уточняется, что коллекторы получат доступ к данным о должниках и будут использовать стандартные методы воздействия — телефонные звонки, рассылки и личные встречи.

По мнению журналистов, подобное решение связано с ростом задолженности населения в сфере ЖКХ после повышения тарифов на обслуживание домов, которое киевляне сочли завышенным, и отказались оплачивать.

До этого сообщалось, что жители Украины начали распродавать сухпайки, поставленные Эстонией в качестве военной помощи. Один такой сухпайок включает в себя плов, паштет с ветчиной, хрустящий хлеб с овощами, энергетический батончик и семечки подсолнечника. В качестве напитка предлагается зеленый чай. Некоторые украинцы не ограничиваются продажей исключительно эстонских сухпайков — они предлагают продуктовые наборы из стран — членов НАТО «в ассортименте» и в разных вариантах комплектации.

Ранее на украинских барахолках выставили на продажу учебные пособия НАТО для военнослужащих.

