Индия передаст статую Будды в первый в России буддийский парк

Индия подарит статую Будды Шакьямуни элистинскому Будда-парку в 2026 году
Shutterstock/FOTODOM

Индия планирует передать статую Будды Шакьямуни для первого в России буддийского парка, который будет развернут в Элисте, в апреле 2026 года. Об этом заявил первый зампред правительства Калмыкии Эрдни Церенов, пишет РИА Новости.

«В апреле месяце следующего года, согласно достигнутым договоренностям, Индия предоставит свою статую Будды Шакьямуни», — сказал он в ходе III Международного буддийского форума.

По словам Церенова, создание буддийского парка в Элисте находится на стадии обсуждения и практической реализации. Уже заложен фундамент проекта и проведены переговоры с рядом иностранных государств. Республика Калмыкия, в свою очередь, уже установила первую скульптуру – статую Зеленой Тары.

Церенов подчеркнул, что ведутся переговоры с Мьянмой о передаче туристических экспонатов для парка. Он пригласил и другие страны-участницы форума присоединиться к этому масштабному начинанию. Первый зампред также выразил уверенность, что проведение буддийского форума положительно скажется на увеличении туристического потока в Республику Калмыкия.

Ранее в МИД раскритиковали просьбу Японии вернуть подаренный России экспонат.

