В МИД раскритиковали просьбу Японии вернуть подаренный России экспонат

В МИД РФ удивились просьбе Японии вернуть подарок библиотеке на Сахалине

Министерство иностранных дел России сделало представление японскому посольству в Москве из-за просьбы вернуть экспонат, подаренный Токио научной библиотеке Сахалинской области. Информация об этом опубликована на сайте МИД РФ.

Речь идет о макете «Кинкакудзи — Золотой павильон», который японская сторона официально подарила России. Экспонат выставлялся в сахалинской библиотеке с 2001 года, однако на днях генконсульство Японии в Южно-Сахалинске направило запрос в областной минкульт с просьбой вернуть макет.

«Российская сторона выразила удивление таким странным требованием. Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского генконсульства», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также отмечается, что происходящее едва ли реабилитирует в глазах россиян имидж проводящей антироссийскую политику Японии.

До этого в МИД пообещали изучить доклад Японии «Белая книга по обороне» и, конкретно, разделы, посвященные противоракетной обороне (ПРО). Власти РФ оставляют за собой право отреагировать, если в докладе обнаружатся риски для страны, отметила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье появится монумент в честь борьбы с милитаризмом Японии.