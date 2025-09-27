Россиянин ударил супругу бутылкой по голове и изрезал «розочкой» из-за ревности

В Бурятии реанивец ударил супругу бутылкой по голове и изрезал стеклом

В Бурятии мужчина из-за ревности разбил бутылку о голову супруги и изрезал ее «розочкой». Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 24 сентября в городе Кяхта. По данным следствия, между супругами, злоупотреблявшими алкоголем, произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта мужчина нанес жене удар по голове стеклянной бутылкой, которая разбилась, после чего причинил ей резаные раны конечностей «розочкой» от бутылки и нанес множественные удары руками и ногами — женщина не выжила. Нападавший скрылся, но был позже задержан дома у знакомых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинений фигуранту и избрании меры пресечения. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

