«Ножом не пырнут»: британский журналист съездил в РФ и поделился впечатлениями

The Spectator: Россия безопаснее и благоустроеннее, чем Великобритания
true
true
true
close
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Британский журналист Джеймс Делингпоул приехал в Москву по приглашению Русской православной церкви (РПЦ) и поделился с The Spectator неожиданными для него выводами.

«Россия — великолепная страна. Вы, конечно же, мне не поверите, но улицы там чистые и безопасные, тебя никто не пырнет ножом, как в Лондоне, не украдет телефон. Общественный транспорт работает (а московское метро […] — лучшее в мире); […] люди сдержанны, но вежливы, внимательны и часто очень культурны», – пишет Делингпоул.

В своей статье он выразил мнение, что Москва была бы удобнее, если бы в городе лучше работала система навигации.

«Заблудиться в Москве не очень приятно, особенно если вы, как и я, знаете по-русски только одну фразу типа: «Еж живет в парке». Возможно, из-за помех, которые создаются для предотвращения атак дронов, спутниковая навигация в центре города работает с трудом», – подчеркнул британец.

В итоге добраться до места назначения ему помог молодой парень, который гулял со своей девушкой. В конце москвич поинтересовался у британца, как ему понравилось в столице. Тот ответил, что все было «потрясающе», на что молодой человек выразил удивление. Как заключил Делингпоул, даже сами русские «верят в чушь, что на Западе все лучше».

Ранее отец Илона Маска удивился красоте русских женщин.

