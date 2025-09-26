В России собрались привлечь к ответственности «раздолжнителей»

В ЦБ вместе с Генпрокуратурой захотели привлечь к ответственности раздолжнителей

Банк России совместно с Генпрокуратурой (ГП) думают над тем, каким образом организовать привлечение к ответственности так называемых раздолжнителей, обещающих гражданам решить проблемы с долгами, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, многочисленные компании, представляющие такие услуги, особенно активно рекламируют себя в небольших городах России.

«Все это, как мы понимаем, чисто неправда», — отметил Мамут.

Он добавил, что банкротство является законным способом списания долга, а договориться о реструктуризации можно с кредитором.

Представитель ЦБ назвал раздолжнителей «болезнью на здоровом рынке взыскания». По его словам, принятого закона, запрещающего рекламу подобных услуг, «вероятно, будет недостаточно».

