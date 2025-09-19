В ЦБ объяснили, как высокая ключевая ставка влияет на россиян

Россияне при высокой ключевой ставке могут выгоднее отложить несрочные покупки, а также положить сбережения на вклад под хороший процент. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального банка России.

«Высокие ставки сейчас не просто так. Это нужно, чтобы немного охладить спрос, который все еще опережает предложение, и сдержать рост цен. При высоких ставках людям выгодно отложить несрочные покупки, не брать на них дорогие кредиты, при этом сбережения не тратить, а положить на вклад под хороший процент», — говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что в вопросе ключевой ставки на первое место встает не показатель в конкретный момент времени, а предсказуемая траектория его изменения.

ЦБ на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 17%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между сохранением ключевой ставки и ее снижением. Эксперты назвали решение Центробанка осторожным, отметив, что многие ожидали снижения ключевой ставки до 16%. Российский фондовый рынок отреагировал на решение Банка России падением. Почему ЦБ решил именно так и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

