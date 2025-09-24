На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ рассказали, как снижение ключевой ставки повлияет на кредитные условия

ЦБ: денежно-кредитные условия могут ужесточиться из-за снижения ключевой ставки
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Денежно-кредитные условия могут стать жестче на фоне снижения ключевой ставки, поскольку большинство участников рынка ожидали ее более сильного снижения. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, доступном на сайте Банка России.

По данным аналитиков, снижение ставки на 100 базисных пунктов — осторожный шаг, на который банк пойдет, принимая во внимание существующие риски. В этой связи, не стоит ожидать смягчения денежно-кредитных условий, так как оно предварительно учтено в рыночных процентных ставках.

«Оно может даже немного ужесточить их (условия. — «Газета.Ru») , поскольку большинство участников рынка ожидают более сильного снижения ключевой ставки», — отмечается в резюме.

Согласно документу, таким образом Центробанк сможет поддержать жесткость денежно-кредитных условий, которая позволит вернуть инфляцию к цели в 2026 году.

До этого Банк Синара (есть у «Газеты.Ru») провел опрос, результаты которого показали, что после снижения ключевой ставки каждый десятый респондент планирует взять кредит.

Самая востребованная сумма кредита у респондентов — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (57%). 22% опрошенных собираются рефинансировать имеющиеся кредиты после снижения ключевой ставки, столько же респондентов оставят деньги на депозитах до окончания срока их действия и только потом планируют их снять.

Ранее в ЦБ объяснили, как высокая ключевая ставка влияет на россиян.

