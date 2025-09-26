На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК: возбуждено дело по факту уничтожения усадьбы Никольское-Урюпино в Красногорске

СК разбирается в деле с частичным уничтожением исторической усадьбы в Красногорске
Катерина/Яндекс Карты

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело о частичном уничтожении усадьбы Никольское-Урюпино, которая является объектом культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Московской области.

О ситуации следственным органам стало известно после информации в СМИ, где указывалось, что в усадьбе началось разрушение главного дома — стены и части колоннады. Отмечается, что следователи-криминалисты проведут повторный осмотр места происшествия в ближайшее время. Кроме того, следователями запрошены все необходимые документы на объект, также будут допрошены должностные лица и назначена строительно-техническая экспертиза.

25 сентября в прессе была распространена информация о том, что усадьба в Красногорске частично уничтожена.

Усадьба Никольское-Урюпино принадлежала князьям Голицыным вплоть до ноября 1918 года, потом она была национализирована.

В декабре 2021 года усадьба была выставлена на продажу, но до сих пор принадлежит Министерству культуры России и считается объектом культурного наследия РФ.

Ранее в Уфе задержали предполагаемого поджигателя старинной усадьбы.

