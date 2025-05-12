В Уфе задержали предполагаемого поджигателя старинной усадьбы

В Уфе задержали подозреваемого в поджоге объекта культурного наследия «Усадьба Бессарабова Василия Петровича» 1903 года постройки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Республике Башкортостан в Telegram-канале.

Пожар произошел в двухэтажном расселенном доме, расположенном на пересечении улиц Аксакова и Коммунистической. В последнее время в деревянном здании никто не проживал, поэтому пострадавших, к счастью, нет.

На кадрах, которые опубликовало МВД, можно увидеть мужчину, который перелезает через ограждение и поджигает строение. Подозреваемого в поджоге оперативно задержала полиция. Им оказался 39-летний житель Уфы, проживающий неподалеку. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что на момент совершения преступления был пьян. Прогуливаясь по улице, он решил зайти в нежилой дом и выкинул непотушенную сигарету на пол.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого мэр города Кисловодска Евгений Моисеев сообщил о поджоге буквы V на въездной стеле. На видео, которое распространилось по сети, видно, как мужчина в капюшоне подходит к букве сзади, поливает ее зажигательной смесью и поджигает, после чего убегает.

Моисеев подчеркнул, что поджог буквы — это акт политической и исторической ненависти «ко всем нам». Он заявил, что поимка преступника лишь дело времени.

Ранее российский подросток поджег траву и устроил крупный лесной пожар.