Участник «Времени героев» стал управленцем в «Ростехе»

Кавалер трех орденов Мужества и участник программы «Время героев» Геннадий Новиков назначен помощником управляющего директора по развитию беспилотных авиационных систем госкорпорации «Ростех». Об этом сообщается на сайте программы.

Комментируя свое назначение, Новиков сообщил, что на своей должности: будет работать над укреплением суверенитета России в разных отраслях.

«Сложно переоценить вклад беспилотных систем в нашу победу, с командой продолжим развивать это передовое направление», — отметил он.

В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, выступивший наставником Новикова на программе, подчеркнул, что для команды корпорации важны специалисты, обладающие ценным практическим опытом и прошедшие президентскую программу подготовки «Время героев».

«Без сомнения, эти компетенции будут востребованы при решении актуальных задач, стоящих перед промышленностью в сфере беспилотных технологий. Именно в условиях боевого применения особенно ясно проявляются сильные и слабые стороны современных БПЛА, а также систем борьбы с ними», — сказал Чемезов.

По его словам, впереди большая работа, направленная на укрепление национальной безопасности страны и развитие технологического лидерства России, в том числе в области беспилотных систем.

Отмечается, что Новиков стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии в июне текущего года.

Ранее более 50 участников программы «Время героев» заняли ответственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и избранный глава Тамбовской области Евгений Первышов.