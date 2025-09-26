На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд конфисковал несколько предприятий по делу против братьев Магомедовых

Суд конфисковал три предприятия по делу экс-совладельца «Суммы» Магомедова
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Мещанский суд Москвы принял решение о конфискации в пользу государства имущества трех предприятий, принадлежавших бывшему совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату, экс-сенатору Магомеду Магомедову. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было вынесено в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются братья Магомедовы.

Суд постановил передать государству полный пакет акций компании «СМУ Пэмз», расположенной в Подольске и специализирующейся на ремонте машин и оборудования.

Кроме того, под конфискацию попали все 100% долей в уставном капитале двух компаний, находящихся в Крыму: строительной фирмы ООО «Август групп» и ООО «ГЦ «Чембало», оказывающей услуги по сдаче апартаментов в аренду.

Также был конфискован комплекс апартаментов, расположенный в Бахчисарайском районе Крыма.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы вынес приговор Зиявудину Магомедову, назначив ему наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его брат Магомед Магомедов получил 18 лет заключения в колонии строгого режима. Братья были признаны виновными в хищении 11 млрд рублей. Год спустя Мосгорсуд пересмотрел приговор и смягчил наказание, сократив сроки заключения на шесть месяцев каждому.

Ранее суд конфисковал активы семьи экс-мэра Владивостока на десятки миллиардов рублей.

