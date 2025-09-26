Родителям объяснили, как мобильные игры влияют на детскую психику

Если ребенок увлекается мобильными играми, у него может сформироваться неверное восприятие мира. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко.

Он пояснил, что в традиционных играх у ребенка формируется важная связь: «я делаю — у меня получается», а в «мобильном мире» это разрушается.

«То есть, ребенок получает то, за что может заплатить. Таким образом, стирается понятие ценности и формируется неверный механизм восприятия мира, который впоследствии может привести к лудомании», — сказал специалист.

Доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков до этого говорил, что детей нужно обязательно знакомить со смартфонами, потому что они стали частью современной жизни, однако они не должны заменять родителей.

Эксперт отметил, что для нормального развития в возрасте до трех лет ребенок должен как можно больше играть с предметами, до шести — важна ролевая игра.

Ранее ученый рассказал, сколько часов в день можно «сидеть» в телефоне.